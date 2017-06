Forza Motorsport 7 : 4K, 60 fps, HDR et Porsche 911 GT2 RS en guest !

D'abords sur Xbox One classique, puis sur Xbox One X !

Une exclusivité Porsche sur Forza !

Modifié le 12/06/2017 à 11h15

Dans le cadre de sa conférence pré-E3 2017, Microsoft a évidemment dévoilé sous toutes les coutures sa nouvelle Xbox One X (ex-Project Scorpio) . Une Xbox One "Premium", qui permettra notamment de profiter d'une ''vraie expérience de jeu 4K'', avec en prime du HDR et même le précieux 60 fps. Le premier ambassadeur à avoir été dévoilé fut un certain, une exclusivité Xbox/Windows 10, dont les premiers tours de roues sontAinsi, le dernier-né de la saga mécanique made in Turn 10 sera lancé tout d'abord sur Xbox One classique, avant de pouvoir. Pas de panique, il ne s'agira pas d'acheter une autre version de Forza Motorsport 7 : la Xbox One X se chargera de faire tourner le jeu acheté le mois précédent, mais dans les meilleures conditions possibles. On imagine que le jeu sera optimisé pour tourner parfaitement sur Xbox One S, mais c'est forcémentAinsi, les développeurs promettent un affichage 4K natif, sublimé par une cadence de 60 fps, sans oublier l'indispensable mode HDR. Un peudans le jeu, avec un assortiment de Ferrari, Lamborghini et autres joyeusetés à quatre roues, y compris des camions ! Les développeurs promettent plus de ''300 lieux célèbres'', avec des conditions climatiques changeantes et le cycle dynamique jour/nuit.Auparavant en partenariat exclusif avec Electronic Arts, le constructeur Porsche revient dans la course en 2017, avec la présence en avant-première dans ce Forza Motorsport 7 de la, que Microsoft a dévoilé sur scène hier soir. Une Porsche 911 GT2 RS que l'on retrouvera évidemment sur la jaquette de ce Forza Motorsport 7.