Days of Play : les promos PlayStation arrivent aussi en France !

Les Days of Play aussi en France !

Le 9 juin uniquement :

Du 10 au 17 Juin

Du 9 au 17 Juin

Des PS4 Gold et Silver fin juin en France

Modifié le 07/06/2017 à 16h49

Afin de faire plaisir aux gamers du monde entier, et en particulier à ceux qui n'ont pas la chance de vivre l'E3 2017 à Los Angeles, Sony lance les, une période de promotion exceptionnelle. Concrètement, pendant un peu moins d'une dizaine de jours,, qui vont concerner évidemment des consoles PlayStation 4, mais aussi des accessoires, des jeux ou encore l'abonnement PS Plus.Ainsi, la périodepermettra de retrouver les promotions suivantes en France :au lieu de 359,99 €à 299,99 € au lieu de 409,99 €au lieu de 359,99 €au lieu de 409,99 €au lieu de 469,99 €au lieu de 439,99 €au lieu de 49,99 €au lieu de 499,99 €sur, tous colorisau lieu de 89,99 €au lieu de 179,99 €En ce qui concerne les promotions sur les jeux à proprement parler, Sony conserve une part de mystère, mais promet d'ores et déjà qu'il y aura des « géants », commeet beaucoup d'autres.Parallèlement à cette période de promotion, Sony France a également confirmé l'arrivée en boutiques, dès le 28 juin prochain, de deux « nouvelles » PS4 Slim. En effet, aux côtés des modèles Jet Black et Glacier White, il sera possible de retrouver à cette date des PlayStation 4 Gold et Silver Sony annonce qu'il s'agit ici de modèles en "Edition Limiteé", qui seront évidemment tous deux livrés avec une manette DualShock 4 assortie. A l'heure actuelle, le géant nippon n'a pas encore dévoilé le tarif de ces PS4 Gold et Silver, qui seront livrées en France avec un disque dur 500 Go, contre 1 To aux Etats-Unis.