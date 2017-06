Le logo de la Project Scorpio dévoilé ?

Un S déposé en amont de la présentation officielle de la Scorpio

Ce que l'on sait de la Scorpio

Modifié le 06/06/2017 à 10h51

On ne connaît pas non plus sa date de sortie exacte, ni même son véritable nom : Scorpio est le nom du projet au sein de Microsoft. Mais le groupe a déposé un logo qui pourrait le confirmer.Microsoft a un rendez-vous avec les fans dimanche 11 juin 2017 : à l'E3, la grand-messe du jeu vidéo à Los Angeles, la Project Scorpio sera dévoilée au grand-public. Pour la première fois, l'E3 sera ouvert aux visiteurs non accrédités par la presse, les joueurs et les journalistes pourront donc l'admirer.Ce sera l'occasion de savoir si ce qu'a découvert un membre du forum Neogaf est la réalité : Microsoft a déposé un logo en forme de S à l'office européen de la propriété intellectuelle. Selon la demande de dépôt de marque, qui date du 5 juin 2017, le logo concerne le domaine des jeux vidéo et des consoles de jeu. Mais on n'a pas plus de précisions à ce jour.Le logo en forme de S pourrait donc bien être le logo officiel de la Project Scorpio dont on aura tous les détails, et en particulier la date de sortie et le prix qui s'annonce élevé, le 11 juin 2017.Pour l'instant, on connaît surtout les caractéristiques techniques de la console : un processeur AMD x86 8 coeurs cadencés à 2,3 Ghz, 12 Go de RAM DDR5, un disque dur de 1 To et une puce graphique AMD Radeon avec 40 coeurs (1.172 Mhz).