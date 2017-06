Le mythique Crash Bandicoot de retour sur PlayStation 4 !

La trilogie Crash Bandicoot enfin sur PS4 !

Un Crash bandicoot PS4 Pro en 4K ?

Modifié le 05/06/2017 à 10h17

En 1996, alors que le monde s'extasiait sur Super Mario 64, la petite PlayStation de Sony accueillait un certain, une toute nouvelle licence développée par Naughty Dog. Un jeu qui a très rapidement, de par son style visuel assez unique, mais également sa patte graphique caractéristique, sans oublier un héros très charismatique qui devint rapidement l'une des mascottes de l'ère PlayStation. Ce premier opus s'est écoulé à près de 7 millions d'exemplaires, et a donné lieu à deux suites, toujours sur PSOne, sans oublier un opus Crash Nitro Kart, qui s'est rapidement imposé comme le "Mario Kart" de la PlayStation.Malgré un certain passage à vide depuis plusieurs années, la saga Crash Bandicoot reste très présente dans le coeur de nombreux joueurs, et ces derniers vont très bientôt pouvoir retomber en enfance, grâce à, à venir le 30 juin sur PS4. Comprenantetdans une version intégralement remodelée en HD, cette compilation dese veut une véritable déclaration d'amour utilisant les dernières technologies, de nouveaux doublages par les membres du casting original, ainsi que des éléments inédits pour permettre à une nouvelle génération de découvrir le gameplay classique de la série.De cette manière, les plus jeunes auront l'occasion de découvrirpour tirer évidemment profit des capacités de la PS4. Bien sûr, les gamers un peu plus âgés seront également ravis de pouvoir redécouvrir leur héros fétiche sous un tout nouveau jour, et profiter de cette trilogie désormais relativement compliquée (et onéreuse) à trouver sous sa forme originale. Une compilation qui sera proposée au tarif de, et disponible également via le PS Store.A l'instar d'unou d'un(qui arrive dès la fin de cette semaine), ceoffrira également une compatibilité poussée avec la PS4 Pro. En effet, via la console haut de gamme de Sony, la compilation sera jouable en résolution 1440p native (upscalée en 4K) à la cadence de 30 images/seconde, à condition bien sûr de disposer également d'un écran Ultra HD 4K. Certains auraient évidemment préféré un affichage à 60 images/seconde, plus fluide, mais cela ne devrait toutefois pas ternir l'expérience ici.A noter pour conclure que selon Micromania, Sony devrait proposer prochainement en boutiques un bundle regroupant la PS4 Slim 1 To, ainsi qu'un exemplaire de, et ce tout nouveau. Un bundle moderne au bon goût de jeux de plateforme d'antan en quelque sorte, qui devrait être affiché à