Call of Duty : Modern Warfare Remastered bientôt disponible ?

La franchise Call of Duty revient à ses origines

COD Modern Warfare Remastered, d'abord sur PS4 puis sur Xbox One ?

Modifié le 02/06/2017 à 09h06

En fin d'année dernière, Activision lançait le tout dernier opus de sa franchise Call of Duty, avec un Infinite Warfare qui plaçait le joueur au coeur d'épiques affrontements spatiaux. Un opus globalement réussi, même si nombreux sont ceux qui ont exprimé le souhait de, revenant davantage à des conflits d'antan plutôt que de sombrer vers la science-fiction. Des doléances entendues par le géant américain puisque ce dernier proposera un certainen fin d'année, basé sur la seconde Guerre Mondiale.Toutefois, avant ce nouvel opus attendu pour la rentrée prochaine, c'est un autre Call of Duty qui pourrait débarquer en boutiques dans quelques semaines à peine. En effet, la version Legacy de Infinite Warfare contenait en bonus le jeu, une version réactualisée de cet excellent épisode, paru originellement en fin d'année 2007. L'occasion pour certains de redécouvrir cet épisode en qualité Full HD 60 fps, et pour les autres de découvrir un pan d'histoire de la saga Call of Duty, Modern Warfare étant encore aujourd'hui l'un des opus les plus marquants de la licence.Un épisode Remastered disponible exclusivement avec l'édition Legacy du dernier Infinite Warfare ... Toutefois, de nombreuses indiscrétions laissent à penser quede cet épisode. En effet, quelques revendeurs avaient déjà listé le jeu pour une sortie programmée dans le courant de l'été. Désormais, c'est la branche japonaise du géant (et très sérieux) Amazon qui liste à son tour ce "nouveau" Call of Duty, avecsur PS4 et le mois suivant sur Xbox One. De cette manière, les joueurs intéressés pourraient donc s'offrir ce CoD Modern Warfare Remastered, sans forcément passer par l'édition Legacy du dernier opus en date.Rappelons qu'à l'heure actuelle, Activision n'a toujours pas officialisé la déclinaison standalone de ce, mais peut-être le géant américain attend-il la grand messe E3 2017 pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier.