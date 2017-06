Nintendo Switch : les prix des services online payants

Le online sur la Switch payant en 2018

Le prix et les services du online sur Switch

Modifié le 02/06/2017 à 11h10

Les joueurs ont toutefois obtenu quelques mois de répit avant de devoir sortir leur carte de crédit : les services online de la Switch ne deviendront payants qu'en 2018.Jouer en ligne, sur la Nintendo Switch, va devenir payant. Nintendo l'avait annoncé dès le départ et avait même prévu de lancer la souscription payante dès l'automne 2017. Il semblerait que le groupe ait fait machine arrière, laissant quelques mois encore à la gratuité, sans explications. En tout cas, c'est en 2018 que le, sur la Switch, deviendra payant.L'abonnement sera nécessaire pour jouer aux jeux conçus exprès pour des parties multi-joueur, comme le futurou encore. Naturellement, le multijoueur à la maison sur la console de salon, entre amis situés dans la même pièce, restera disponible gratuitement.Nintendo a dévoilé les prix de son service online le 1er juin 2017 dans la nuit. Les prix, en dollars, sont les suivants : 3,99 dollars pour 1 mois, 7,99 dollars pour 3 mois et 19,99 dollars pour 12 mois. Des prix relativement bas. Si on ne connaît pas le prix en euros, il ne devrait pas être bien différent.Pour cette somme, outre la possibilité de jouer en ligne, les abonnés auront des offres spéciales sur le Nintendo eShop, la possibilité de chatter en ligne et celle de télécharger des classiques de Nintendo comme