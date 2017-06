Microsoft Xbox Game Pass : le jeu en illimité, à 9,99 euros/mois

Xbox Game Pass : le Netflix du jeu vidéo sur Xbox One ?

Pas de streaming, pour un service plus stable

Modifié le 01/06/2017 à 09h30

A l'instar d'un Netflix,donne. Ce dernier contient en effet une centaine de titres, issus de la ludothèque Xbox One bien sûr, mais on y trouve aussi des titres Xbox 360, sans oublier quelques indispensables jeux indépendants. Un catalogue plutôt fourni pour le lancement, qui sera évidemment amené à évoluer au fil des mois promet le géant américain.Ainsi, contre un abonnement mensuel fixé à 9,99 euros, Xbox Game Pass permet de s'adonner pleinement à des titres tels que Halo 5, Gears of War Ultimate Edition, Mad Max, PayDay 2, la trilogie Bioshock, Megaman Legacy Collection, DMC, mais également quelques perles d'antan comme Streets of Rage, Final Fight, Comix Zone, Metal Slug 3, King of Fighters 98 ou même un certain Kameo, l'un des jeux de lancement de la Xbox 360 en son temps. Selon la formule de Microsoft : "Toutefois, même si le service lancé par Microsoft se rapproche d'un Netflix, son fonctionnement est assez différent. En effet,ici, puisque le Xbox Game Pass impose au joueur de télécharger intégralement le(s) jeu(x) sur sa console avant de pouvoir jouer. Evidemment, cela nécessite une connexion réseau assez solide, ainsi qu'un espace de stockage digne de ce nom, mais cela permet en contrepartie de profiter d'un jeu stable en toute circonstance promet Microsoft, sans le moindre souci de connectivité ou la moindre interruption intempestive. A noter qu'il n'estpour accéder au Xbox Game Pass. Néanmoins, comme pour tous les titres Xbox Live, vous aurez besoin de l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en mode multijoueur sur les jeux Xbox Game Pass.Outre le fait d'accéder à un catalogue d'une centaine de titres, le Xbox Game Pass permet aussi desur les achats de jeux Xbox One et de 10 % sur toutes les extensions associées, à condition bien sûr que le jeu de base soit disponible dans le catalogue en vigueur. Bien sûr, le Xbox Game Pass est un service sans engagement, et le joueur est libre de quitter l'aventure à tout moment.Pour Microsoft, il s'agit de marquer les esprits avec ce nouveau service que beaucoup assimileront à un "Netflix du jeu vidéo". Concrètement, le service proposé par Microsoft y ressemble assez fortement, le côté streaming en moins, et on ne peut qu'applaudir l'initiative du géant américain de proposer son Xbox Game Pass aussi rapidement, y compris en Europe. En effet, s'il existe chez Sony un service similaire, le PlayStation Now, qui fonctionne via un système d'abonnement (et de streaming pour le coup), celui-ci est encore et toujours indisponible en France, contrairement aux Etats-Unis où ce dernier est proposé depuis de nombreux mois. Reste à savoir maintenant si la sphère Xbox répondra à l'appel de Microsoft, mais à 9,99 euros/mois, force est d'admettre que l'aventureest on ne peut plus alléchante.