Avec Mixer, Microsoft veut attaquer Twitch

Mixer joue la carte de l'originalité de ses fonctionnalités

Streaming à plusieurs et fil d'actualité

Modifié le 29/05/2017 à 09h34

L'objectif deest bien évidemment de concurrencer Twitch, propriété d'Amazon, ou encore Youtube, qui a également lancé sa propre plateforme.Mixer a déjà un argument de taille pour concurrencer Twitch et Youtube : le sondage avec les internautes qui regardent la partie. Sur certains jeux, notamment les créations du studio Telltale, différents choix peuvent être pris par les internautes : un simple sondage va permettre au joueur de suivre la volonté de celles et ceux qui le regardent. Ils ne sont, de fait, plus passifs mais acteurs de la partie.Si cette option reste limitée à certains jeux, Microsoft a décidé de mettre le paquet pour relancer la plateforme. Intégrée à Windows 10 et Xbox One, elle se lance sur le créneau des jeux smartphone en s'adaptant à Android. La version bêta de l'application Android de Mixer est déjà disponible mais ne permet, pour l'instant, que de se prendre en vidéo. Microsoft espère intégrer le streaming des jeux mobiles rapidement.Ce qui pourrait toutefois faire la différence entre Mixer et ses concurrents est le streaming à plusieurs : il permet à jusqu'à 4 joueurs simultanées de diffuser leur partie sur le même écran. De quoi permettre de regarder des matchs en équipe ou des matchs où les joueurs s'affrontent avec une toute nouvelle perspective.Un fil d'actualité a été ajouté pour mieux diriger les internautes vers leurs jeux favoris et la latence très faible de la plateforme offre de nouvelles possibilités d'interactions entre les internautes et les joueurs. Reste à voir si ces nouveautés permettront à Mixer de capter une partie du public de Twitch.