Un trailer pour le futur RPG Futurama

Matt Groening au scénario

Un RPG à la Final Fantasy

Modifié le 24/05/2017 à 18h37

Pas de date de sortie en revanche, pour le moment.Vous avez hâte d'arpenter New New York ? Fry, Leela, Bender, le, pas un ne devrait manquer à l'appel de cette adaptation de la célèbre série sortie des cerveaux déjantés de Matt Groening (le papa des Simpsons) et de David X. Cohen en 1999.Les deux auteurs sont d'ailleurs au scénario de ceproduit par Dev Jam et prévu pour sortir sur iOS et Android. Annoncé en février, le jeu proposera une histoire inédite, du contenu original et fidèle à la série. Les premières images du jeu à visionner ci-dessous :Le site officiel You will play Futurama vient de divulguer un premier trailer, qui permet d'apprécier à quoi le jeu final devrait ressembler. On y découvre Fry, Leela, Bender et Amy tous rassemblés sur le Planet Express. Leela semble se désespérer de l'addiction de Fry et Amy à un jeu vidéo baptisé, auquel sont également accros des aliens venus d'Omicron Persei 8.Le jeu aura vraisemblablement une base de RPG mêlant simulation, exploration et combat, à la manière des premiers. Il sera possible de personnaliser ses héros, qui évolueront en équipes pour résoudre des quêtes scénarisées sur différentes planètes au cours desquelles les personnages évolueront pour gagner des. L'esthétique générale est assez rétro arcade. Les fans devraient retrouver les lieux et personnages qui ont fait le succès de la série. Patience, la date de sortie est pour l'heure inconnue.