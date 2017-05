La sortie de Red Dead Redemption 2 repoussée

Red Dead Redemption 2 sortira au printemps 2018

Des informations sur le jeu seront dévoilées à l'E3

Modifié le 23/05/2017 à 10h25

Un délai supplémentaire que Rockstar Games justifie par son désir de proposer la meilleure expérience possible à ses fans.Rockstar Games vient d'annoncer que la sortie de, initialement prévue à l'automne 2017, sera repoussée au printemps 2018. Voilà qui risque de décevoir les fans qui attendent depuis de nombreuses années la suite de, sorti en 2010.Sur son site web, Rocktar Games s'est excusé pour le retard pris dans la diffusion du jeu. "" a indiqué l'entreprise.Pour atténuer la déception de ses fans, Rockstar Games a dévoilé plusieurs captures d'écran tirées deEn parallèle de l'annonce de son retard, Rockstar Games a promis à ses fans qu'ils auraient plus d'informations sur le jeu d'ici à l'été 2017. Et avec l'E3 qui se profile, ils ne devraient pas avoir à attendre très longtemps avant d'en savoir plus. Rappelons que cette année, l'E3 se tiendra du 13 au 15 juin à Los Angeles (Etats-Unis).