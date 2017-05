Destiny 2 : du gameplay et de nouvelles informations !

De nouvelles fonctionnalités pour Destiny 2 !

Destiny 2 aussi sur Battle.net !

Modifié le 19/05/2017 à 11h47

Pour ce, Activision a vu les choses en grand, avec une émission diffusée dans le monde entier en quatre langues, qui a permis d'en découvrir un peu plus sur les bases de ce Destiny 2. Un nouvel opus qui pourra se savourer en solo comme en multijoueur, et qui se dotera d'une nouvelle fonction, permettant aux joueurs solos de trouver facilement d'autres joueurs de Destiny 2. Avec ces compagnons d'une partie, ils pourront remporter de nouvelles récompenses in-game, comme de précieuses armes et armures. Un nouveau mode multijoueur inédit,, ainsi qu'une nouvelle forme de mission en coop' (à trois joueurs),, ont également été dévoilés à l'occasion de cet événement.En ce qui concerne le pitch de Destiny 2, la dernière Cité sur Terre est tombée et a été réduite en cendres. Une cité désormais occupée par un nouvel ennemi puissant accompagné de son armée d'élite : La Légion rouge. Chaque joueur sera donc appelé à créer son Gardien, dont la vocation est de défendre l'Humanité. Dans Destiny 2, les joueurs devront apprendre à maîtriser de nouvelles armes et compétences, afin de réunir les forces vives de la Cité et faire front commun pour reconquérir leur foyer.Pour Erich Hirshberg, CEO d'Activision : "Enfin, soulignons que ce Destiny 2 sera également, mais aussi, et pour la toute première fois, en tant qu'offre digitale via le service Battle.net, le service de jeu en ligne de Blizzard Entertainment. Destiny 2 aura ainsi accès au réseau mondial de Blizzard, ce qui permettra aux développeurs de Bungie de consacrer leur énergie et leurs ressources à la conception du meilleur jeu qui soit. Une vraie petite révolution puisque c'est bien Blizzard qui se chargera d'héberger la communauté Destiny 2, avec ce que cela implique en termes de fonctionnalités sociales, suivi d'activité, diffusion de partie ...Ainsi, si un ami joue à Destiny 2, vous le verrez arborer une icône Destiny 2, comme c'est déjà le cas pour StarCraft II, Diablo III, World of Warcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone ou encore Overwatch. Enfin, sur son site web, Blizzard indique que Destiny 2 est le seul jeu n'appartenant pas à l'éditeur que ce dernier prévoit de prendre en charge. A court ou long terme, la firme californienne précise qu'elle ne ne compte donc pas intégrer d'autres jeux tiers à son application.