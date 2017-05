Nintendo : la New 2DS XL disponible en juillet !

Une console entre 2DS et New 3DS XL

Une console portable, mais pas de concurrence avec la Switch

Modifié le 03/05/2017 à 11h57

Pour Nintendo, il s'agit d'accueillir un nouveau membre dans la famille 3DS, puisque cette nouvelle console à venir emprunte certaines caractéristiques de la 2DS (notamment l'absence d'effet de relief), disponible depuis la fin d'année 2013, mais également de la récente New 3DS XL. Visuellement, la New 2DS XL s'avère assez similaire à une 3DS "classique", avec notamment le système d'écran rabattable qui manquait clairement à la 2DS. Côté look, Nintendo s'est autorisé quelques fantaisies avec des contours colorés, tout comme la croix directionnelle et les boutons, sans oublier bien sûr un large écran de 4,88", "XL" oblige.Une fois déployée, la Nintendo 2DS XL laisse apparaître un design très proche de celui de la New 3DS XL, avec la présence du fameux stick C, ainsi que des boutons ZL et ZR. Sous l'écran tactile, on retrouve un capteur NFC qui permet la compatibilité avec les indispensables Amiibo. Enfin, Nintendo précise que cette New 2DS XL bénéficie de la même puissance que la New 3DS XL, et permettra donc de faire tourner tous les jeux 3DS (mais en 2D donc), y compris les quelques jeux exploitant le potentiel de la NEW 3DS, comme, sans compter ceux tirant profit du stick C et/ou des boutons supplémentaires, ainsi que des Amiibos.Pour Nintendo, il s'agit donc de réaffirmer sa volonté de soutenir le marché des consoles portables, avec une gamme 3DS qui cumule plus de 65 millions de ventes depuis son lancement, malgré le côté nomade de la récente Switch. «» promet ainsi le géant japonais. Reste à savoir maintenant si Nintendo proposera à l'avenir une nouvelle génération de console portable, ou si le groupe misera sur la Switch pour occuper le terrain à la fois sur le marché des consoles de salons et des machines nomades, pourquoi pas avec une Switch Mini dans quelques années En attendant, cette New 2DS XL sera disponible à la toute fin du mois de juillet en boutiques, avec deux coloris au choix, à savoir Noir + Turquoise et Blanc + Orange. Nintendo précise que le bloc d'alimentation sera fourni, sans oublier une carte mémoire SD de 4 Go. Côté tarifs, si la console sera affichée à 149 dollars outre-Atlantique, le prix européen (qui n'a pas été précisé par Nintendo) fait actuellement le yoyo chez les revendeurs, et oscille entre 150 et 160 euros.