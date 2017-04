Xbox Scorpio : moins chère qu’un PC avec la même config

A configuration équivalente la console sera moins chère

Des consoles plus puissantes et plus chères sont possibles mais pas à l'ordre du jour

Modifié le 28/04/2017 à 09h33

Les joueurs seront contents de savoir qu'ils ne devront pas dépenser des sommes folles pour acquérir la dernière-née des consoles de salon. En tout cas, ce ne devrait pas être plus cher qu'un PC.Interrogé par le journal britanniquedans un article publié le jeudi 27 avril 2017, Phil Spencer n'a pas donné le prix de la future console de Microsoft. Cette information pourrait être révélée lors de l'E3 2017 à Los Angeles, voire légèrement avant, lors de la conférence Microsoft pré-E3. Mais le journaliste dua au moins obtenu une vague idée de ce que ce prix pourrait être." En somme : la Xbox Scorpio sera plus intéressante pour les joueurs par rapport à un ordinateur avec la même puissance. Mais, bien évidemment, elle offrira des services en moins, car elle ne sera qu'une console.La xBox Scorpio va embarquer 12 Go de RAM GDDR5, un processeur basé sur l'architecture Jaguar avec huit coeurs cadencés à 2,3 Ghz et une puce graphique doté de 40 unités de calcul et d'une fréquence de 1.172 Mhz. Un GPU qui est proche de la carte graphique RX 480 de chez AMD qui coûte, à elle seule, 240 euros environ.Microsoft semble avoir tenté de faire au mieux entre performances et prix. C'est ce que confirme Phil Spencer : "". Une décision stratégique, puisqu'il confie au journaliste duque ce serait tout à fait possible de "". Mais le prix de revient de cette bête serait trop élevé pour le marché et elle ne se vendrait pas.