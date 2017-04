2,7 millions de Nintendo Switch vendues

2,74 millions de Switch vendues dans le monde

Pokemon Soleil & Lune en tête des ventes

Modifié le 27/04/2017 à 18h04

Alors que Nintendo a clos au 31 mars 2017 son année fiscale, la firme japonaise, qui affiche un bénéfice net de 102,5 milliards de yens (843 millions d'euros), a réalisé d'excellentes performances cette année, notamment grâce à sa nouvelle console de salon portable, la Switch.Depuis son lancement et jusqu'à la fin du mois de mars 2017, la Switch a été vendue à 2,74 millions d'exemplaires, dont 600 000 au Japon et 1,2 million en Amérique du Nord. Nintendo a donc dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés, puisque la firme misait sur 2 millions d'unités vendues.La Switch a bénéficié des excellentes ventes de, puisque sur les 3,84 millions d'exemplaires du jeu vendus dans le monde, 2,76 millions l'ont été sur la Switch, soit près de 72 %. En outre, le dernier volet de la série Zelda représente près de la moitié des 5,46 millions de jeux vendus sur Switch.Autre grand succès : le jeu, qui s'est écoulé à 15,44 millions d'exemplaires et occupe désormais la seconde place du podium des jeux sur Nintendo 3DS ayant connu le plus de succès.