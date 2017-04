Jouer à Tomb Raider dans son navigateur, c’est possible

Oldie but goldie

Framerate débridé

Modifié le 28/04/2017 à 17h35

Et c'est non sans plaisir qu'on retrouve les sensations d'un hit qui a marqué l'histoire du jeu vidéo.Bien sûr, on peut déjà en quelques clics rejouer àsur un émulateur. Mais c'est un beau cadeau que leXProger fait à tous les amateurs de. Car grâce à OpenLara , vous retrouverez depuis votre navigateur le titre fondateur d'une franchise qui aura donné naissance à dix suites plus ou moins à la hauteur de leur illustre aîné...Pour l'heure, OpenLara ne permet que de rejouer en Open Source au deuxième niveau du titre sorti en 1996 :, ses meutes de loups sanguinaires, ses tunnels sous l'eau, ses ours féroces, etc. Une limite sans doute liée à des questions de droits d'auteurs, Core Design refusant de les libérer, au grand dam de la communauté des fans. Mais vous pourrez charger le reste du jeu si vous possédez encore le CD du jeu original.On retrouve une sensation oubliée : la GALERE pour contrôler Lara Croft avec les commandes du clavier. Mais il est possible de jouer à l'aide d'un paddle Xbox 360 ou Xbox One. On apprécie aussi dans cette version que le framerate initialement de 30fps soit débridé pour plus de fluidité dans l'affichage. On passe avec plaisir enfin d'une vue à la troisième personne à une vue à la première personne, qui rend chaque saut un brin plus angoissant.Concernant, à noter qu'undu premier film sorti en 2001 doit sortir en 2018, avec la suédoise Alicia Vikander, aperçue dans, dans le rôle de la mythique Lara Croft.