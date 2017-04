Les cafards aiment nicher dans les PlayStation 4

Les grilles d'aération de la PS4 en cause

Faites le ménage !

Modifié le 21/04/2017 à 17h09

Le problème, c'est que les cafards ne se contentent pas d'y dormir.La vie se niche peut-être au coeur de votre PS4. Se sentant comme chez eux, les cafards élisent volontiers domicile dans votre console de salon. Circulant entre les composants, ils s'y reproduisent, y défèquent. Parfois, ils touchent le mauvais câble et provoquent des courts circuits électriques.Sous l'effet de la chaleur, les insectes, leurs larves et leurs excréments fusionnent avec les composants électroniques de la machine. Et ils sont souvent la cause insoupçonnée de nombreuses pannes.Pourquoi la PS4 spécifiquement ? Sûrement parce que les cafards tentent aussi leur chance chez les concurrentes, Xbox One et autre Nintendo Switch, mais les grilles d'aération de la PS4 s'avéreraient plus larges et plus discrètement placées. Sony est au courant du problème mais, malheureusement pour les joueurs, ses services après-vente refusent de reprendre les consoles infestées de cafards, estimant que le problème ne vient pas de la PS4 elle-même, mais du domicile de son propriétaire. Vous serez donc obligé de vous tourner vers des réparateurs indépendants.A New York, ville infestée par les cafards comme de nombreuses grandes métropoles de la planète, un réparateur a récemment pu mesurer l'ampleur du problème pour les joueurs . Dans sa boutique, pas une semaine sans qu'un possesseur de PS4 ne vienne le voir pour une console colonisée par les cafards. A tel point qu'il propose désormais un forfaitau tarif unique de 25 dollars. Un petit conseil pour les gamers : faites le ménage chez vous, et placez votre console en hauteur dans un endroit ouvert et aéré, et tant pis pour le bruit du ventilateur !