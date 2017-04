Blizzard vous offre Starcraft et son extension Brood War

Starcraft et l'extension Brood War désormais gratuits

Une belle publicité pour la version Remastered à moindre coût

Modifié le 19/04/2017 à 15h04

De quoi se replonger dans l'un des titres qui ont fait l'histoire du jeu vidéo, le tout sans sortir le moindre euro de votre portefeuille.Le pack s'appelleet il comprend deux jeux sortis tous deux durant l'année 1998 :et son extension. Ça fait donc 19 ans que le jeu est sorti et Blizzard, l'éditeur, a décidé de faire un cadeau aux fans. Les deux jeux sont totalement gratuits à partir de ce mercredi 19 avril 2017. Il suffit de se rendre sur son compte Battle.net pour les récupérer.Les jeux ont été mis à jour et son compatibles avec les dernières versions de Windows bien qu'à l'époque la firme de Redmond n'en était qu'à Windows 98, sorti le 25 juin 1998, et que de nombreux ordinateurs tournaient encore sous Windows 95. Forcément, ça ne rajeunit pas celles et ceux qui y ont joué. Les plus jeunes, eux, connaissent, sorti en 2010, et ses deux extensions.L'annonce de la part de Blizzard n'a rien d'étonnant : l'éditeur veut alimenter la demande pour la version remastérisée du jeu,, qui sortira durant l'été 2017 et qui sera, bien évidemment, payante. Une version qui supportera la 4K grâce à des graphismes améliorés et pour laquelle l'éditeur a retravaillé la bande son.En permettant aux joueurs de la première heure de jouer àlégalement et gratuitement, Blizzard devrait se garantir un foyer de nostalgiques prêts à revivre leurs premières grandes sessions de jeu en version améliorée sans perdre le plaisir que donne un jeu sorti le siècle dernier.