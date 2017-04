Nintendo : après la Switch, la "Mini Switch" ?

La Mini Switch : la nouvelle console portable de Nintendo

Une nouvelle console portable de Nintendo pour 2019 ?

Modifié le 19/04/2017 à 11h53

Contrairement aux autres consoles portables de Nintendo qui ont fait l'histoire de la marque depuis la GameBoy, la Switch ne serait pas adaptée aux enfants et Nintendo pourrait y remédier.Comme le signale PC Mag , ce sont les analystes de la banque Citygroup qui ont imaginé ce que pourrait avoir dans les cartons la firme japonaise. Ils l'ont appelée "Mini Switch" faute de mieux mais le nom pourrait prêter à confusion. Il ne s'agirait pas d'une version plus petite de la Switch mais bien d'une console à part entière qui se baserait sur la Switch et, peut-être, sur son design très proche de la Game Gear ou de la PSP lorsque les JoyCons sont attachés à la console.La raison, selon Citygroup, pour laquelle Nintendo pourrait s'intéresser à une nouvelle console est double mais la principale est la taille de la Switch : elle est trop grande pour être prise en main par les enfants. Or, les enfants aujourd'hui sont les futurs joueurs de demain et Nintendo se doit de les fidéliser avant qu'ils ne finissent tous par préférer les Playstation et les xBox.Nintendo va sans aucun doute profiter quelque temps du succès de sa console et se concentrer sur les nouveaux titres très attendus. Mais ce temps pourrait être dédié au développement de la Mini Switch qui, selon les analystes de Citygroup, pourrait être annoncée pour 2019.Au programme : une console non-hybride mais portable qui pourrait à terme devenir un moyen de remplacer la Nintendo 3DS dont la dernière version, la "New 3DS" a été lancée en février 2015.