Des enfants de 13 ans soignés pour leur addiction aux smartphones

Un centre pour soigner les addictions aux technologies digitales

Les médecins plaident pour un usage limité des écrans tactiles

Modifié le 14/04/2017 à 14h42

Aux Etats-Unis, non loin de Seattle, le reSTART Life Centre est la première structure dans le monde occidental à aider les jeunes accros aux technologies digitales, y compris aux jeux vidéo. Interrogée par la chaîne américaine, le Dr Hilarie Cash, qui a fondé ce centre, a alerté sur les dangers des nouvelles technologies : "".Alors que les écrans et les nouvelles technologies ont envahi les foyers, les enfants sont exposés à ces dispositifs de plus en plus jeunes et parfois sans aucune limite. Certains semblent ne plus pouvoir s'en passer, à tel point que la menace de confiscation des jeux vidéo ou des écrans tactiles est, pour certains parents, le chantage le plus efficace. Cette addiction, Xander, un jeune qui a été soigné dans le centre, l'a bien connue. Aujourd'hui, il donne ses conseils aux plus jeunes : "" a-t-il déclaré àSelon le Dr Hilarie Cash, il est important de fixer des limites, qui doivent s'appliquer à tous les âges. Elle estime également que les familles devraient affronter leurs inquiétudes face à l'influence grandissante des technologies.".