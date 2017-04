Les jeux Xbox achetés sur Internet remboursés sous 14 jours

Vers le remboursement des jeux sous 14 jours chez Microsoft

Les conditions de remboursement des jeux Xbox

Modifié le 14/04/2017 à 11h49

C'est le site Polygon qui a découvert cette nouvelle fonctionnalité après qu'elle ait été dévoilée sur Reddit. Microsoft a confirmé la rumeur mais aucune date officielle n'est annoncée pour cette mise à jour des conditions d'utilisation.Sur Reddit , le 12 avril 2017, l'utilisateur gaymerRaver a posté une capture d'écran d'une annonce faite aux membres du programme Xbox Insider Program qui permet de tester de nouvelles fonctionnalités et jeux en avant-première avant un déploiement pour tous les utilisateurs de la console de Microsoft. Sur cette annonce on découvre l'arrivée du remboursement des achats sous 14 jours.Les joueurs pourront donc se faire rembourser les achats réalisés sur Internet sur les plateformes Wbow Games Store et Windows Store sous 14 jours, un délai identique à celui déjà en place chez Steam et Origin. Le site Polygon a interrogé Microsoft sur la question et un porte-parole a confirmé l'arrivée prochaine de ce nouveau service. Il est actuellement en phase de test mais aucune date n'est annoncée pour la mise à disposition aux joueurs qui ne font pas partie de l'Insider Program.Sans surprise, la possibilité de se faire rembourser les jeux sous 14 jours vient avec une flopée de conditions qu'il vaut mieux avoir en tête.Seuls les jeux seront éligibles au remboursement : contrairement à Steam, par exemple, les DLC, les add-on et les Season Pass ne seront pas remboursables chez Microsoft.Il ne faut pas avoir utilisé le jeu ou l'application plus de deux heures pour demander un remboursement et il faut l'avoir téléchargé et lancé au moins une fois. Le remboursement n'est en outre disponible que 24 heures après la sortie officielle du jeu ou de l'application en cas de précommande.Microsoft annonce également qu'il se réserve le droit de bloquer l'accès au remboursement aux utilisateurs qui abuseraient du service (sans plus de précisions).