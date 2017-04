Le légendaire jeu vidéo Pong est disponible en version table basse de salon

Un astucieux système d'aimants

Il y a deux ans, un fan uruguayen, Daniel Perdomo lance l'idée d'adapteren jeu réel. Des milliers d'heures de travail plus tard, et après d'interminables discussions techniques sur des forums, il propose via le site de financement participatif Kickstarter, d'acheter une version mécanique du célèbre jeu en forme de table basse.La reproduction mécanique est hyper fidèle à l'original pixellisé : on manipule les deux raquettes en forme de bâtons blancs à l'aide d'une grosse mollette et un bouton permet de fixer/relâcher le carré blanc servant de balle. Les éléments se déplacent avec une fluidité parfaite grâce à un ingénieux système d'aimants et de petits moteurs dissimulés sous une plaque de verre. Bien évidemment on est en 2017, qui tolérerait de ne pas pouvoir charger son portable pendant qu'il joue ? Daniel Perdomo a donc ajouté à sa table basse des ports USB pour recharger son smartphone, une horloge, ainsi que des enceintes bluetooth pour affronter ses amis en musique.Si le plaisir n'a pas de prix, la table de café Pong elle en a un, et il est malheureusement assez élevé. Vous pourrez la trouver sur la plate-forme de financement participatif KickStarter au prix promotionnel de 1.100 dollars.Il en existe quatre versions. En option, vous pourrez ajouter deux sièges Atari en forme de cube à 80 dollars pièces. Enfin, sachez que les puristes pourront s'offrir pour la modique somme de 5.000 dollars une version dédicacée par Nolan Bushnell lui-même. Attention il faudra un peu de patience : livraison prévue pour le mois de décembre 2017. Vivement Noël...