L’Utah lance des cursus scolaires pour pro-gamers

Un programme universitaire dédié aux eSportifs

Des études payées pour les meilleurs joueurs

Modifié le 11/04/2017 à 17h01

C'est l'Etat de l'Utah qui s'y est collé : son université vient de lancer un cursus dédié au eSport. Les étudiants sélectionnés pourront bénéficier de toutes les aides réservées aux sportifs.L'université de l'Utah est déjà connue pour héberger un des meilleurs programmes dédiés aux loisirs électroniques avec son Entertainment Art and Engineering department. C'est donclogiquement que l'eSport intéresse cette branche de l'université puisque c'est dans ce département que sont formés les futurs créateurs de jeux-vidéo.L'université possède également plusieurs programmes pour les sportifs de haut niveau, la plupart financés par le département d'Athlétique. Mais celui-ci ne participe pas à ce nouveau programme pour eSportifs de haut niveau qui ne sera financé que par le département des loisirs électroniques. Il s'agit du premier programme scolaire dédié à cette nouvelle discipline mondiale aux Etats-Unis : d'autres universités ou écoles pourraient suivre l'exemple.L'intérêt de ce type de programme spécialisé, aux Etats-Unis, est bien plus important qu'en France : les études sont chères dans les universités américaines conduisant de nombreux étudiants à contracter des prêts pour les financer. Selon Bloomberg , qui dévoile ce premier programme eSport, l'université de l'Utah devrait offrir la moitié de leurs études aux joueurs qui seront retenus, la candidature se faisant sur dossier.Mais l'université de l'Utah veut aller plus loin : 35 gamers de haut niveau pourraient, à terme, voir leurs études être intégralement financées par le département des arts ludiques. Les joueurs représenteront l'université dans les compétitions internationales. Pour commencer, ce sera sur League of Legends, un jeu de Riot Games, que les premiers joueurs de ce nouveau programme défendront les couleurs de l'université de l'Utah.