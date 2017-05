Fnatic lève 7 millions de dollars pour développer sa structure

Crédits : Fnatic

7 millions pour développer les infrastructures et équipes

Un véritable tournant dans l'esport pour Sam Mathews

Modifié le 11/04/2017 à 11h32

Les investisseurs ne sont nuls autres que le Raptor Group, propriétaire de l'AS Roma et des Boston Celtics, le Hersh Interactiv Group ou encore Joi Ito, le directeur du MIT Media Lab, et Hannes Wallin, fondatrice de Fractal Design.Si la structure a réussi à s'imposer sur de nombreux jeux tels queou encore, elle souhaite aller plus loin pour ses 10 équipes professionnelles. L'argent sera donc utilisé pour développer les infrastructures de l'organisation, mais aussi les équipes.Un siège social serait ainsi prévu à Londres, ainsi que le recrutement de plusieurs coachs ou d'analystes. Ce choix colle parfaitement au mouvement en place dans l'esport, qui vise à professionnaliser le milieu tout en donnant aux joueurs les meilleures conditions pour progresser et jouer.Les équipes de Sam Mathews prévoiraient aussi d'agrandir leur gamme de produits dérivés, qui va des périphériques gaming aux vêtements aux couleurs de la structure.Pour le fondateur de Fnatic, c'est l'intérêt porté par les grands groupes médias, les équipes de sport traditionnelles ou les personnalités qui a permis d'accélérer le développement de l'esport. «» indique même Sam Mathews dans son communiqué.Christopher Pallotta, responsable dans le groupe Raptor mais aussi membre du conseil d'administration de Fnatic va plus loin. Selon lui, la structure «».