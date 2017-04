La Xbox Scorpio sera encore plus chère que la PS4

Xbox Scorpio, une console premium mais pas révolutionnaire

La Xbox Scorpio sera techniquement supérieure à la PS4

Modifié le 10/04/2017 à 18h01

Dans une interview à GamingBolt, Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a estimé que le prix de la Xbox Scorpio serait aux alentours de 400 dollars (377 euros). Le fait que cette console promet des performances supérieures à celles de la PS4 justifie, selon lui, un prix premium. Toutefois, il faut garder en tête qu'au-dessus de ce plafond symbolique, les consoles se vendent moins bien, une situation que Microsoft serait tenté d'éviter. Peter Brown, chef du département des évaluations chez GameSpot, opte pour un prix similaire ; selon lui, les joueurs ne seraient pas prêts à débourser beaucoup plus que le prix de la Xbox One S. Un prix deux fois plus élevé serait difficilement envisageable. Pas sûr que les joueurs soient prêts à débourser beaucoup plus sans qu'il y ait une innovation sur des aspects autres que les performances, estime-t-il.Dans une interview à SegmentNext, Lewis Ward, analyste chez IDC, a estimé qu'un prix autour de 700 dollars (660 euros) serait plus réaliste. Les seuls composants de la console coûteraient environ 650 dollars (610 euros), alors Microsoft opterait pour un prix de vente proche de 700 dollars pour réaliser des bénéfices. Rich Leadbetter, le journaliste de Digital Foundry qui a eu le privilège de se faire inviter par Microsoft à Redmond et a révélé au monde les caractéristiques techniques de la Xbox Scorpio, mise sur 500 dollars (470 euros), tout en confirmant que le prix officiel n'est toujours pas arrêté.Sur le plan des caractéristiques techniques, les performances de Project Scorpio seront nettement supérieures à celles de PS4 Pro. La nouvelle console de Microsoft offrira 12 Go de RAM contre seulement 8 Go chez Sony et un processeur à 2,3 GHz contre 2,1 GHz pour la PS4. Mais le progrès sera encore plus visible côté carte graphique : 1.172 MHz contre 911 MHz chez la PS4. Ces caractéristiques supérieures laissent espérer un affichage plus lisse, l'absence quasi-totale de ralentissements lors de changements brusques à l'écran et des textures plus travaillées.