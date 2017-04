Project Scorpio : Microsoft dévoile les caractéristiques techniques

Un processeur 8 noeuds x86 2,3 GHz au programme

Une image 4K 60 fps et 12 Go de RAM

Modifié le 06/04/2017 à 18h03

De longs mois nous séparent de la sortie de Project Scoprio (la console devrait être disponible à Noël 2017), mais Microsoft promet d'ores et déjà «». Entendez par là : elle le sera encore plus que l'actuelle Xbox One, la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro.Concrètement, il s'agit d'une console Xbox One avec un processeur doté de 8 nœuds, fonctionnant à 2,3 GHz. La carte graphique sera constituée de 40 unités de calcul fonctionnant à 1 172 MHz, offrant de ce fait une performance égale à 6 téraflops. Le système gérera 60 images par seconde.La bande passante mémoire sera de 320 Go par seconde et la gestion de la vidéo en résolution 4K est également au programme. Au moment de la première annonce lors de sa conférence annuelle E3 en juin 2016, Microsoft promettait également une «», mais cet élément a, depuis, été supprimé. Les joueurs pourront profiter d'un disque dur d'1 To, qui ne mesurera que 2,5 pouces, ainsi que d'un disque Blue-ray 4K UHD. La mémoire vive sera de 12 Go et intégrera le standard GDDR5 en termes de RAM. L'élément clé de cette console sera son « système sur puce », intégrant en un même lieu le processeur, la puce graphique et la puce audio.Avec cette sortie, Microsoft espère susciter à nouveau l'intérêt pour la Xbox One qui, on le sait, s'est beaucoup moins vendue que la PlayStation de Sony. Son prix devrait être à la hauteur de l'enjeu, gravitant autour de 500 euros.