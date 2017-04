Nintendo Switch : se plie-t-elle dans le dock ?

[e dock de la Nintendo Switch cause-t-il une surchauffe ?

Nintendo n'a pas encore réagi à ce nouveau problème

Modifié le 04/04/2017 à 13h26

Plusieurs utilisateurs de la dernière console du géant japonais des jeux-vidéo ont publié des photos, sur les réseaux sociaux et sur le forum Reddit, de leur console : elle se serait pliée.La première image de la console de Nintendo légèrement pliée a été postée sur Reddit le 2 avril 2017 par l'utilisateur _NSR . On y voit la console légèrement recourbée, alors qu'elle devrait être parfaitement droite. Pas de quoi l'empêcher de fonctionner, mais un problème qui pourrait devenir grave s'il n'est pas résolu.Depuis cette première photo, de nombreux utilisateurs ont remarqué le même souci et se sont empressés de poster les images de leur console pliée. La raison pourrait être simple : une surchauffe de la console lorsqu'elle est utilisée dans le dock lui servant de connexion à la télévision. Déjà critiqué parce qu'il aurait rayé des écrans, le dock empêcherait la Nintendo Switch de bien évacuer l'air chaud et conduirait à une surchauffe, qui plierait la matière plastique dont est faite la console.Ce nouveau "Bendgate" qui ne manque pas de rappeler celui connu par Apple pour l'iPhone 6 Plus, n'a pas encore reçu de réponse officielle de la part du constructeur japonais. Mais de plus en plus d'utilisateurs semblent identifier le même problème, le topic, sur Reddit, ayant plus de 4.200 commentaires et les photos se multipliant.Il n'est d'ailleurs pas trop difficile d'imaginer comment Nintendo pourrait résoudre le problème. Peut-être en créant un dock spécial avec un système de refroidissement intégré, permettant une bonne circulation de l'air ?