Nintendo préparerait un salon E3 d’exception

La Nintendo Switch à l'honneur à l'E3 2017 de Los Angeles

Tatsumi Kimishima, PDG de Nintendo

La 3DS également présente

Modifié le 27/03/2017 à 11h25

D'autant plus spéciale que Nintendo a, depuis quelques années, boudé l'E3 préférant des présentations maison et des conférences pré-enregistrées.Sans surprise, l'E3 2017 de Los Angeles, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2017, sera l'occasion pour Nintendo de présenter une nouvelle fois sa dernière console qui semble avoir convaincu les joueurs, surtout grâce au jeu. Le groupe y présentera donc de nouveaux jeux et promet de l'interaction avec le public.Le public sera au centre de l'attention de Nintendo et pour cause : l'édition 2017 de l'E3 sera la première ouverte au public : jusqu'à présent seuls les professionnels et la presse avaient accès au salon. Nintendo promet que les visiteurs pourront participer, ce qui explique la volonté du géant de réaliser un "grand E3" selon les propos tenus par Reggie Fils-Aime, PDG de Nintendo America, chez Fox News et rapportés par Nintendo Everything. » a déclaré le PDG de Nintendo America.Surtout, il a précisé que si la Nintendo Switch sera la star du stand, Nintendo prévoit de mettre en avant également la 3DS, sa dernière console portable pour laquelle sera présenté «».