La Playstation 3 bientôt hors production

La fin de la production de la Playstation 3 annoncée

La Playstation 3 : un succès un peu particulier

Modifié le 20/03/2017 à 10h08

Une première étape, peut-être, vers ce qui devrait devenir la 5ème génération de consoles de salon dont la Xbox Scorpio sera le premier exemple, si on en croit Microsoft.C'est sur le blog officiel de Playstation Japon que l'annonce a été faite par Sony : le groupe ne va plus produire de Playstation 3. La troisième génération de la console de salon de Sony a désormais 10 ans et il est temps pour le groupe de passer à autre chose. Encore produite au Japon, elle ne le sera plus. Mais aucune date officielle de fin de production n'a été dévoilée, laissant penser que la PS3 a encore quelques mois devant elle.Naturellement, Sony compte désormais beaucoup plus sur sa Playstation 4 et la dernière version de celle-ci, la Playstation 4 Pro. La Playstation 3 va donc doucement mais sûrement rejoindre ses deux grandes sœurs, la Playstation et la Playstation 2, dans les rayons "retro-gaming" pour les joueurs les plus nostalgiques.Si la Playstation 3 a marqué les esprits c'est fort probablement à cause de son prix : sortie début 2007 (fin 2006 au Japon), la Playstation 3 coûtait 599 euros. Un montant largement supérieur à ses concurrentes que Sony avait en partie justifié par la présence d'un lecteur Blu-ray.Il aura fallu un peu de temps avant que la Playstation 3 ne trouve son public. Mais en dix ans, Sony peut se vanter d'avoir vendu 85,5 millions d'exemplaires de cette console et, visiblement, d'en vendre encore puisque la production ne s'est pas arrêtée. Mais depuis 2013 les joueurs se sont tournés vers la Playstation 4, la dernière des consoles de salon du géant japonais.