Super Smash Bros débarque sur Nintendo Switch

Super Smash Bros : une version prévue pour Switch

Nintendo devrait sortir tous ses titres à succès sur Switch

Modifié le 13/03/2017 à 18h31

Alors que la Switch a connu le meilleur démarrage dans les ventes de toutes les consoles Nintendo, en partie grâce à la sortie simultanée du dernier volet de Zelda,, un nouveau Smash Bros devrait tourner sur Switch dans les prochains mois.est l'un des jeux les plus populaires de Nintendo : il permet de faire des combats multijoueurs avec des personnages emblématiques des titres de toutes les franchises Nintendo (Pikachu, Mario, Samus, Donkey Kong...), ainsi que des personnages issus d'autres univers.Au regard des résultats de la Switch, un titre de chacune des franchises à succès de Nintendo devrait sortir sur la nouvelle console. D'ici le mois d'avril 2017, une version desera disponible, et d'ici la fin de l'année, les utilisateurs de la Switch pourront jouer àNintendo doit encore relever le défi de rendre l'utilisation de ces jeux agréable sur la Switch, notamment sur la version tablette. La console présente en effet trois possibilités de jeu : on peut la connecter à la télévision (mode TV), la passer en mode tablette avec des joysticks et boutons de contrôle, ou la transformer en écran de jeu nomade en retirant ces derniers.