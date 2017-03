On en sait plus sur la Xbox Scorpio

Xbox Scorpio : la page de précommande est en ligne

Un tarif "premium" pour la Xbox Scorpio

Modifié le 10/03/2017 à 15h43

Ce jeudi 9 mars 2017, Microsoft a mis en ligne la page de précommande de la Xbox Scorpio. Toutefois, aucun prix n'étant affiché, il est encore impossible de précommander la console. Voilà qui devrait néanmoins permettre aux plus curieux de prendre leur mal en patience avant l'E3 2017 (Electronic Entertainment Expo), qui se tiendra à Los Angeles du 13 au 15 juin prochain. Au cours de cet événement, tous les détails sur le lancement de la console seront dévoilés et à en croire certaines rumeurs, des informations pourraient même être communiquées avant cette date.La page de précommande rappelle les caractéristiques de la Xbox Scorpio que l'on connaît déjà : puissance graphique de 6 teraflops, 4K et réalité virtuelle de haute fidélité, compatibilité avec tous les jeux Xbox One et leurs accessoires.Interrogé par Unlocked d'IGN, Phil Spencer, dirigeant de Microsoft Studios et responsable produit de la branche Xbox, a fait quelques révélations sur le prix de la Xbox Scorpio. Sans aller jusqu'à communiquer son montant exact, il a évoqué un positionnement tarifaire premium, car la console s'adresse, à l'"élite" des joueurs, avide de titres premium. Pour préciser son propos, Phil Spencer a dressé un parallèle entre la Xbox Scorpio et la Xbox One Elite Wireless, une manette personnalisable relativement chère, qui s'adresse aux joueurs les plus exigeants.Pour l'instant, le nouvel opus deest le seul jeu à avoir été annoncé comme étant optimisé pour la Xbox Scorpio.