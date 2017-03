Ubisoft : Steep est gratuit ce week-end

Steep en accès libre durant tout un week-end

Des promotions pour acheter le jeu après l'avoir essayé

Modifié le 09/03/2017 à 10h09

Les fans de snowboard, de ski et d'autres sports extrêmes vont sans doute vouloir essayerce week-end du 11 mars 2017. En fait, ils pourront l'essayer dès le 10 mars 2017 dans la soirée, puisque Ubisoft ouvre l'accès au jeu gratuitement sur toutes les plateformes. Que ce soit Xbox One, PS4 ou PC, tous les joueurs seront servis. Avec une petite attention particulière pour les joueurs de Xbox One.Ces derniers seront en effet les premiers à avoir l'accès gratuit à: dès le vendredi 10 mars 2017 à 9h01, ils pourront jouer au jeu d'Ubisoft. Les autres joueurs devront attendre 19 heures pour y avoir accès. En revanche, les joueurs Xbox One ne pourront pas en bénéficier le lundi 13 mars 2017, puisque l'accès gratuit se termine à 8h59 pour eux, contre 19h pour les joueurs PC et PS4.Le jeu, qui a remporté les 20e D.I.C.E Awards, sera ensuite en promotion pour les joueurs qui veulent continuer l'expérience. Ubisoft proposera des réductions sur toutes les plateformes.Sur Xbox One, l'édition Standard sera à -50 % et l'édition Gold à -40 %. Même réduction sur l'édition Standard pour PS4, mais 44 % de réduction sur l'édition Gold de la console de Sony. Les joueurs de PC, de leur côté, bénéficieront d'une réduction de 40 % sur les deux versions, Standard et Gold.