Nintendo Switch : ventes record en France

105 000 Nintendo Switch vendus en 5 jours

Nintendo Switch : un bon démarrage à l'étranger

Modifié le 08/03/2017 à 17h00

Depuis sa mise en vente ce vendredi 3 mars 2017, 105 000 Nintendo Switch ont été vendues en France. Il s'agit, selon la filiale française de la firme japonaise, du meilleur démarrage pour une console (tous constructeurs confondus) jamais observé dans l'Hexagone. La majorité des premiers acheteurs de la Nintendo Switch se sont également offerts le jeu(également disponible sur la console Wii U), qui s'est vendu à 96 000 exemplaires.La Nintendo Switch est une console hybride, permettant de jouer n'importe où. Elle offre trois possibilités : on peut la connecter à la télévision (mode TV), la passer en mode tablette avec des joysticks et boutons de contrôle, ou la transformer en écran de jeu nomade en retirant ces derniers. Avec Switch, Nintendo mise sur la mobilité des joueurs et cherche à effacer les ventes décevantes de la Wii U. Au regard des premiers résultats, le pari semble réussi.A l'étranger, les ventes de la Nintendo Switch ont démarré très fort «», indique la marque dans un communiqué.Une affirmation qui se vérifie à deux exceptions près. Au Japon, les premières ventes de la Wii (360 000) ont été meilleures que celles de la Switch (330 000). Même constat au Royaume-Uni, où la Wii s'est vendue à 100 000 exemplaires contre 80 000 pour la Switch.