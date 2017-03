Nintendo Switch : jouer avec les Joy-Con sur votre PC, c’est possible

Les Joy-Con utilisés pour jouer sur ordinateur ?

Le Bluetooth permet de connecter les Joy-Con à presque tous les appareils

Modifié le 08/03/2017 à 10h36

La Nintendo Switch est disponible depuis le 3 mars 2017 et il semblerait que moins d'une semaine après sa sortie, plusieurs utilisateurs aient tout simplement détourné l'usage de ces manettes.Dans une vidéo publiée sur YouTube, DreWolf se montre en train de jouer avec les Joy-Con sur... son ordinateur. Il utilise un Joy-Con droit, le rouge pour les détenteurs de la version rouge et bleue, pour jouer à, le jeu de GameCube sorti en 2002 en Europe, qu'il émule sur son PC. C'est celui qui pose le moins de problèmes : le Joy-Con gauche semble avoir des soucis de connexion avec la Switch, comme le révèlent plusieurs utilisateurs.Mais si DreWolf utilise le Joy-Con droit, le gauche est utilisable aussi. Il serait même possible d'utiliser les deux Joy-Con pour avoir deux manettes dans les jeux multi-joueur. Une aubaine : jouer à deux sur un ordinateur s'avère toujours compliqué à moins d'avoir deux manettes compatibles.La connexion des Joy-Con à un ordinateur est possible via le Bluetooth. Pour l'instant, il semblerait qu'il soit impossible de relier les deux Joy-Con pour en faire une manette unique, comme la manette de la Switch une fois qu'ils sont attachés au Joy-Con Grip. Mais la manette Pro Controller peut également se connecter à un ordinateur, ce qui résout, en partie, le problème. Bien évidemment, il est impossible d'avoir, sur ordinateur, toutes les fonctionnalités des Joy-Con puisqu'il n'y a pas de capteur de mouvement ou de profondeur.En revanche, il semblerait que les Joy-Con soient compatibles non seulement avec les ordinateurs mais également avec tous les appareils dotés de Bluetooth. Les Mac et les appareils Android supporteraient les deux manettes de Nintendo. Pas les iPhone, toutefois, car iOS utilise d'autres fréquences.