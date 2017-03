Xbox Game Pass : le Netflix des jeux vidéo pour Xbox

Plus de 100 jeux disponibles au lancement du Xbox Game Pass

La plateforme déjà lancée en alpha

Modifié le 01/03/2017 à 11h07

Le concept, vous l'aurez compris, est celui de créer une plateforme comme Netflix, offrant une série de produits en illimité, mais pour les jeux vidéo. Electronic Arts s'y est déjà mis, Microsoft suit donc le mouvement.Le nom choisi par Microsoft pour cette nouvelle plateforme de jeux en illimité est tout simplement Xbox Game Pass. Clair, concis précis, le nouveau service proposera dès son lancement, prévu pour le printemps 2017, un catalogue de plus de 100 jeux. Tous les membres de ce nouveau programme pourront y jouer en illimité moyennant une modique somme par mois : 9,99 euros. Attention, toutefois, le service n'est disponible que sur Xbox One (et probablement Scorpio par la suite ).Ainsi, sur l'année, le prix total de ce programme sera de 120 euros. Une somme importante mais bien moins élevée que le coût de revient de tous les jeux auxquels il sera possible de jouer, même si achetés en ultra-promotion. Le programme aura donc un intérêt particulier pour les gros joueurs Xbox, d'autant plus que Microsoft s'est associé à des gros éditeurs et que, bien évidemment, ses propres titres seront disponibles.Certains joueurs de Xbox One ont déjà accès au programme Xbox Game Pass : les « insiders ». Microsoft finalise actuellement le lancement avec une version alpha auprès d'une poignée de joueurs sélectionnés. Une fois les derniers réglages terminés, le Xbox Game Pass sera officiellement disponible pour tous.A noter que des gros titres commeousont attendus et que les membres de ce programme auront une réduction de 20 % sur les titres proposés durant un laps de temps limité sur la plateforme (et qu'il faudra donc acheter pour les terminer ou continuer d'y jouer). De même, les DLC ne seront pas au rendez-vous mais bénéficieront, pour les participants au programme, d'une baisse de prix de 30 %.