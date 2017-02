Steam : des promotions en masse chez Valve

Steam Link et Steam Controller en promotion

Des packs avec « Deux Ex : Mankind Divided »

Modifié le 24/02/2017 à 15h47

Les promotions, qui n'intéresseront pas tous les joueurs, peuvent atteindre une réduction de 60 %.Les deux produits phares développés par Valve sont le Steam Controller et le Steam Link . Le premier est une manette assez classique qui permet de jouer à des jeux plutôt adaptés pour clavier et souris. Le deuxième est un boîtier qui offre la possibilité de jouer à des jeux Steam sur la télévision.Le pack Steam Link + Steam Controller est proposé à -51 % et affiche un prix de 54,43 euros pour ce week-end de promotions.Le Steam Link seul affiche un prix baisé de 60 % à 21,99 euros tandis que le Steam Controller seul est proposé à 38,49 euros, soit 30 % de réduction.Pour celles et ceux qui aiment avoir leurs appareils bien protégés, Valve propose aussi un pack comprenant le Steam Controller et le Cas Bundle, petit boîtier de protection pour le Controller, à -29 % en ce dernier mois de février. Il affiche le prix de 54,43 euros.Afin de rendre plus attrayantes ces promotions, Valve propose deux packs, chacun comprenant le Steam Controller, en promotion. Deux éditions du jeu «» sont proposées.Le premier pack, avec l'édition Digital Deluxe du jeu affiche un prix de 112,97 euros, soit 16 % de rabais.Lé deuxième pack, avec l'édition simple de «», est proposé à 82,98 euros, soit une promotion de 21 %.Attention, toutefois : les offres présentées ci-dessus ne sont valables que jusqu'au lundi 27 février 2017.