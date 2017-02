Nintendo Switch : un client la reçoit deux semaines en avance, mais sans jeu

Une vidéo des menus de la Nintendo Switch





Pas de jeux livrés avec la Switch

Modifié le 17/02/2017 à 15h18

Mais un acheteur, membre du forum NeoGAF, a eu la surprise de recevoir la console en avance. Elle trône déjà dans son salon mais... ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de jeu...Sur le forum NeoGAF, les utilisateurs ont eu la surprise de découvrir que « hiphoptherobot » a posté, le 16 février 2017, une vidéo un peu particulière. Une vidéo qui ne devrait pas exister, puisqu'il s'agit tout simplement de la première vidéo non officielle de la Nintendo Switch. « hiphoptherobot » a eu la chance de recevoir sa console en avance de près de deux semaines par rapport à la date de livraison prévue.Du coup, il a fait une vidéo dans laquelle il montre les menus de la console qui paraissent fluides. Aucun souci de ce côté-là : connectivité, utilisation des Joy-Con, tout y passe. Mais si vous vous attendez à ce que « hiphoptherobot » vous montre comment on joue à la nouvelle console de Nintendo, passez votre chemin. Jusqu'au 3 mars 2017, il ne pourra rien en faire.La décision avait été critiquée dès le départ et « hiphoptherobot » ne va sans doute pas la défendre : Nintendo ne vend aucun jeu avec la console. On sait déjà que plusieurs jeux seront disponibles dès la sortie, dont le très attendu. Les joueurs qui recevront leur console au moment prévu par Nintendo n'auront donc aucun souci pour y jouer.« hiphoptherobot », lui, va devoir attendre. Mais il nous offre cette vidéo dans laquelle on remarque qu'au final, la mémoire interne disponible pour installer des jeux et autres, n'est que de 29,5 Go, contre 32 Go annoncés. Il va donc falloir faire attention et se munir de cartes mémoires compatibles.