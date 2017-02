Project Scorpio : la console sera présentée le 11 juin 2017

Project Scorpio : la nouvelle console de salon de Microsoft



Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s — Xbox (@Xbox) 15 février 2017



Rendez-vous le 11 juin 2017 pour la conférence Microsoft de l'E3

Modifié le 16/02/2017 à 18h33

Sans surprise, Microsoft va profiter de la grand-messe des jeux-vidéo, l'E3 de Los Angeles, qui se tiendra au mois de juin 2017, pour présenter celle qui est pour l'instant nommée « Project Scorpio ».Personne ne sait si « Scorpio » sera le nom définitif de la prochaine console du groupe de Redmond, ou s'il ne s'agit que du nom donné au projet en interne. Ce mystère sera bientôt levé et les joueurs ne devront pas attendre très longtemps avant de pouvoir la tester chez eux : la Scorpio est attendue pour le quatrième trimestre 2017.Il y a de fortes chances que Microsoft lance sa console fin novembre, comme ce fut le cas pour la Xbox One, afin de profiter de la période de Noël, propice aux achats impulsifs . Une technique marketing assez classique. Mais pour l'instant, peu d'informations ont fuité sur cette console, que Microsoft a promis être une « nouvelle génération » et non, comme la PS4, une version améliorée d'une console existante.Dans un tweet, le compte officiel de Microsoft a donné rendez-vous à tous les fans de la marque et de la Xbox : la conférence du géant de Redmond à l'E3 de Los Angeles se tiendra le 11 juin 2017 à 14h heure locale, soit à 23h heure française.On connaît déjà quelques caractéristiques : la console devrait permettre aux joueurs de jouer en définition 4K à 60 fps. Les jeux déjà sortis sur Xbox One bénéficieront de cette amélioration graphique, avant que les éditeurs ne développent de nouveaux titres en profitant de la nouvelle puissance de la Scorpio. Elle devrait présenter une puissance théorique de 6 teraflops ; de quoi largement concurrencer Sony et la PS4 Pro qui ne développe, de son côté, qu'une puissance de 4,12 teraflops.