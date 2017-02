NES Classic Mini : avec RetroArch elle peut émuler la Megadrive

RetroArch peut tourner sur la NES Mini





Ce que vous risquez à installer RetroArch sur la NES Mini

Modifié le 17/02/2017 à 13h29

RetroArch est un programme permettant d'émuler de très nombreuses consoles 8 et 16 bits. Désormais, les utilisateurs de la NES Mini peuvent, en suivant les instructions mises en ligne par les hackers sur le forum GBATemp , charger des jeux pour Game Boy, Super Nintendo, Sega Megadrive, ou encore Atari 2600.D'après une vidéo de démonstration mise en ligne par les hackers, la NES Mini semble bien résister à l'opération et n'a besoin que de quelques secondes pour charger chacun des jeux. De quoi faire des heureux parmi les amateurs de rétrogaming, mais il est clair que Nintendo n'appréciera pas.Si la perspective de pouvoir charger n'importe quel jeu sur votre console est alléchante, l'installation de RetroArch sur la NES Mini comporte quelques risques, dont il vaut mieux être averti avant de commencer l'opération.Outre le fait que l'opération est illégale et s'apparente à du piratage, la modification de la console entraîne la perte automatique de la garantie. Ainsi, en cas de problèmes, vous serez le seul responsable.L'installation de RetroArch est, en outre, une procédure peu aisée qui peut entraîner les désagréments suivants : la modification du disque dur et l'installation du logiciel ont pour conséquence d'écraser certains fichiers importants de la NES Mini. Une installation ratée pourrait rendre impossible l'utilisation de la console et la garantie ne couvrira pas les dommages.