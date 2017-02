Nintendo Switch : les caractéristiques complètes et détaillées en fuite ?

Voici à quoi ressemblerait l'interface de la Nintendo Switch

Nintendo Switch : un aperçu des fonctionnalités

Modifié le 13/02/2017 à 18h32

Les images fuitées et diffusées via le forum de Neogaf , présentent tout d'abord l'aspect visuel des manettes de la Switch, appelées. Séparées, elles peuvent être mises ensemble sur une plateforme centrale pour un jeu en solo. L'écran utilisé pour le jeu en mode mobile figure dans ces documents.Les fichiers présentent également l'interface de la Switch . À gauche, les deux tiers de l'écran sont occupés par l'image du jeu. À droite, après une barre verticale, quatre petits visuels s'affichent. Dans le menu, les jeux disponibles se présenteraient en deux lignes de quatre et trois jeux, le dernier rectangle étant réservé au bouton « Tous les logiciels ». En sélectionnant un jeu en particulier, on pourra voir les prénoms des amis qui ont joué à tel ou tel jeu récemment, ainsi qu'une liste illustrée d'actualités. C'est également d'ici que les jeux pourront être mis à jour ou supprimés. L'écran de présentation des jeux présenterait un grand champ rectangulaire dédié à une vidéo. Deux lignes de présentation suffiraient à décrire un jeu. À gauche figureraient trois boutons, permettant d'accéder à la version d'essai, d'acheter le jeu ou d'accéder au contenu en téléchargement.La console comprendrait une fonctionnalité Matchmaking : lorsque vous vous connectez sur un jeu un réseau, elle vous met en relation avec d'autres joueurs choisis selon un algorithme. Il sera également possible de créer des groupes, afin de jouer entre amis. Les palmarès des joueurs, quant à eux, seront calculés sur un certain laps de temps, et si le joueur ne joue pas assez fréquemment, le compteur sera remis à zéro. Un espace sera également dédié pour publier des messages à l'intérieur même d'un jeu. Des invitations à des jeux et des demandes d'ajout à sa liste d'amis pourront être envoyées directement depuis la console.Enfin, un dernier fichier montre ce qui s'apparente à un design alternatif de l'interface. On y voit en plus des boutons de partage sur les réseaux sociaux, le nombre de vues, ainsi que les indicateurs de batterie et du volume. L'interface du logiciel d'ordinateur dédiée au développement de jeux, avec ce qui ressemble à un guide pas à pas à destination de développeurs, est également présente.Retrouver toutes les caractéristiques plus en détail