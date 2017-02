Nintendo Switch : une pénurie en perspective ?

Nintendo Switch : une console très attendue et apparemment très prisée

Nintendo Switch : des fonctionnalités inédites au programme

Modifié le 14/02/2017 à 10h55

La sortie de la Nintendo Switch a été annoncée le 13 janvier 2017 : depuis, les fans de la console attendent patiemment son arrivée sur le marché français, prévue le 3 mars 2017. Les enseignes enregistraient déjà des précommandes et, au premier chef, Amazon : en ayant précommandé sa console au prix de 299 euros , le même que chez les autres revendeurs français, les fans pouvaient l'avoir en livraison offerte et ce, dès le 3 mars 2017, date de sortie officielle. Mieux encore : si d'ici-là son prix baisse, Amazon promet de vous facturer ce deuxième prix à la place. Sauf qu'un nuage a brièvement pesé sur ce beau tableau ce 13 février 2017 : Amazon a momentanément suspendu les pré-commandes, en affichant la mention « momentanément indisponible ».La Nintendo Switch a-t-elle été victime de son succès ? Si aucune annonce n'a été faite là-dessus ni par Amazon, ni par Nintendo, de telles situations se sont déjà produites par le passé, notamment avec la Wii et la NES Classic Mini . Si les joueurs accueillent la Switch, on trouve plusieurs raisons à cela : les voyageurs fréquents apprécieront l'absence de « Region Locking », cette fâcheuse restriction rendant impossible le lancement des jeux en dehors du pays où ils ont été achetés. De plus, pour des parties multi-joueurs, jusqu'à huit consoles Switch peuvent être connectées entre elles. Le dernier-né de Nintendo dispose enfin du mode portable, tout comme il peut être connecté à une télé. Plus de 80 jeux différents devraient être disponibles pour cette nouvelle console.