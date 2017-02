Vous voulez visiter l’E3 ? C’est désormais possible

En 2017 : l'E3 ouvre ses portes au grand public

Le billet pour l'E3 annoncé à 150 dollars

Modifié le 10/02/2017 à 10h47

Malgré des milliers de visiteurs et des millions de joueurs qui rêvent d'y aller, l'E3 n'était réservé qu'aux professionnels de l'industrie et, bien entendu, à la presse.L'édition 2017 de l'E3 de Los Angeles va être un peu différente. Bien évidemment, les professionnels et la presse seront présents mais, pour la première fois, le public est invité à l'événement. Les places seront néanmoins limitées : la demande risque fort d'être supérieure à l'offre.L'organisateur de l'événement, l'Entertainment Software Association, a annoncé sur Twitter, le 8 février 2017, que 15 000 billets seront mis en vente pour le public afin que même les passionnés non accrédités puissent profiter de la grand-messe des jeux vidéo.Afin de trier sur le volet le public pour cette première édition ouverte, le prix du billet sera conséquent : 150 dollars s'il est acheté sur Internet et 250 dollars pour un achat sur place... s'il en reste. Les Français devront aussi y ajouter l'hôtel, l'avion, les frais de déplacement et la nourriture. Un petit budget.Si ça vous intéresse, le rendez-vous est donné : l'E3 ouvrira ses portes du 13 au 15 juin 2017 (avec la journée du 12 juin réservée aux conférences). Les billets, eux, seront mis en vente sur Internet le 13 février 2017.Et qui sait : si l'expérience est un succès, on pourrait voir les E3 futurs s'ouvrir encore plus au grand public...