Le « bundle » n'est accessible qu'avec le logiciel GeForce Experience

Le jeu est lié à la carte graphique mais pas à son numéro de série

Il y a donc deux options pour contourner ce blocage

Modifié le 03/02/2017 à 09h07

Comme le signalent nos confrères d' Ars Technica , il est désormais beaucoup plus compliqué de donner le jeu à un tiers. Toutefois, c'est encore possible.Comment empêcher que les acheteurs d'une carte graphique disposant d'un bundle avec un jeu ne revendent le jeu ? En liant intrinsèquement les cartes graphiques éligibles au bundle et le jeu en question. Nvidia, pour ce faire, a décidé de passer par son logiciel maison, GeForce Experience. Le logiciel sera le garant du fait que le code pour télécharger le jeu soit inséré dans un ordinateur sur lequel est installée la carte graphique éligible au bundle.Forcément, cela empêchera bon nombre d'acheteurs de revendre, sur Internet, leurs jeux. Mais la chose ne serait pas impossible, car si on analyse bien la réponse donnée par Nvidia à Ars Technica, il y a une manière de contourner cette limitation, voire plusieurs manières.Interrogé sur la question, Nvidia a confirmé à Ars Technica que le jeu éligible lors du bundle est lié à la carte graphique correspondante. Par exemple, un jeu qui est offert lors de l'achat d'une GTX 1070 ou une GTX 1080 ne pourra être acquis que sur un ordinateur disposant de l'une ou l'autre de ces cartes.Acquis mais pas... jouable. Nvidia a bien précisé qu'une fois le jeu inséré dans un catalogue, par exemple Steam , et associé à un compte, le jeu sera jouable sur n'importe quel ordinateur et non exclusivement sur un ordinateur disposant d'une carte graphique éligible.Mieux encore : Nvidia a précisé que le jeu est lié au modèle de carte graphique éligible, mais pas à son numéro de série.1) donner ou revendre le code du jeu à quelqu'un qui dispose également de la même carte graphique (mais qui risque, de fait, d'avoir déjà le jeu)2) associer le jeu au compte Steam (ou autre plateforme) d'un tiers via son propre ordinateur. Cette technique est pratique pour les amis ou la famille : il suffit d'ouvrir le compte Steam de la personne à qui l'on veut donner (ou vendre) le jeu sur l'ordinateur où a été installée la carte graphique et d'y associer le code bundle pour télécharger le jeu. GeForce Experience fera alors la vérification du matériel, validera le bundle et la personne pourra installer chez lui, sur son ordinateur, le jeu en question et ce, même s'il ne dispose pas de la bonne carte graphique.Céder les jeux bundle devient donc plus compliqué, mais au final pas impossible.