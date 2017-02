Bientôt le clap de fin pour GTA V ?

Vers une réduction des mises à jours de GTA V

Red Dead Redemption 2 et GTA 6 ?

Modifié le 01/02/2017 à 12h19

Le studio Rockstar Games serait en train de développer la suite des événements et, pour ce faire, il réorganise les priorités de ses équipes. À terme, il est clair que le jeu aura fait son temps.GTA V, ou GTA Online, est sorti le 17 septembre 2013 sur les premières plateformes, PS3 et Xbox 360, avant d'être porté sur PS4 et Xbox One en novembre 2014 et d'être finalement disponible pour PC le 14 avril 2015. Une sortie en trois temps qui commence à dater. Même la version PC va bientôt fêter ses deux ans.Dans un post publié le 22 janvier 2017 sur le blog de yan2295 , considéré comme très au courant des affaires de Rockstar Games et ayant dévoilé des informations plutôt cohérentes et crédibles par le passé, le joueur qui se qualifie de « fan de Rockstar » lance la rumeur : GTA V arriverait à la fin de sa vie. Ceci va commencer par un ralentissement des mises à jour majeures pour le jeu car, selon lui, les «».Selon le blogueur, à qui l'on doit la fuite de, ce serait ce nouveau projet qui prendrait une bonne partie du temps de travail des développeurs de Rockstar. La majeure partie des employés réaffectés, il manquerait du monde pour développer des DLC majeurs et yan2295 estime que le DLC de GTA V de décembre 2016, «», pourrait être le dernier. Ne resteront que des mises à jour mineures et, bien évidemment, le support et la correction de bugs. De quoi «» en somme mais «» selon le blogueur., désormais confirmé, va donc être le prochain gros titre de Rockstar Games. Mais yan2295 nous annonce qu'une partie des développeurs deplancheraient sur. Naturellement, ce ne sont que des rumeurs...