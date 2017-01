Nintendo Switch : quelques détails techniques

La Nintendo Switch pèsera 400 grammes|

Pas d'USB 3.0 sur le dock de la Switch

Modifié le 30/01/2017 à 09h56

Poids, taille, connectique... Sur son site officiel, la Nintendo Switch se dévoile un peu plus, que ce soit au niveau du dock pour la version console de salon ou pour la partie amovible et transportable.La Nintendo Switch se veut un nouveau type de console, à la fois portable et fixe. Pour le côté portable, les joueurs auront droit à un écran de 6,2 pouces tactile. La console, elle, fait la part belle aux cartouches, comme c'est le cas pour les consoles de Nintendo depuis la NES.Pour jouer en version portable, il faut toutefois attacher les deux JoyCon sur les côtés et là, la console devient assez encombrante : au total, elle fera 10,2 centimètres de haut pour 23,9 centimètres de large. Niveau poids aussi, il va falloir faire avec : selon Nintendo, JoyCon inclus, la Switch pèsera 400 grammes, soit 67 grammes de plus que la Nintendo 3DS XL.Concernant le dock sur lequel la Nintendo Switch vient se poser pour se transformer de console portable en console de salon, Nintendo semble avoir opté pour le 100 % plastique. Un choix cohérent avec ceux de ses concurrents, Xbox et PlayStation. Plusieurs ports USB sont toutefois à disposition des joueurs : un à l'arrière et deux sur le côté gauche.Ces ports, Nintendo nous apprend qu'ils ne sont pas USB 3,0 mais uniquement 2,0 avec, toutefois, la prévision d'une version 3,0... Peut-être dans une version ultérieure du dock ?