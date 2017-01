Nintendo Switch : le prix baisse à 314 euros

La Switch baisse de prix avant même sa sortie

Modifié le 25/01/2017 à 10h43

Le 24 janvier 2017 le prix de la Nintendo Switch semble avoir baissé chez la plupart des revendeurs chez qui il est possible de précommander la console pour la recevoir le « Day One ». Une baisse qui n'est pas gigantesque mais qui pourrait faire la différence.La baisse de la Nintendo Switch a pris tout le monde au dépourvu : juste après l'annonce à la presse et la présentation de la Switch, le 13 janvier 2017, le géant Amazon affichait la console à 349 euros alors même que Nintendo n'avait dévoilé les prix officiels que pour le Japon et les Etats-Unis. Ce prix n'a toutefois, pas duré longtemps.Très rapidement, Amazon a revu le prix à la baisse à 324,99 euros, probablement après avoir refait ses calculs. Puis, le 23 janvier 2017, tout s'est enchaîné avec plusieurs baisses dans la même journée, fait plutôt exceptionnel. Nintendo aurait-elle décidé de faire baisser le prix de sa console pour la rendre plus attractive ou bien l'erreur provient-elle d'Amazon qui a affiché un prix sans le connaître réellement ?Plusieurs baisses consécutives chez Amazon ont porté la console de Nintendo à 314 euros, toujours sans jeu. Une baisse d'une dizaine d'euros, donc. Le seuil psychologique des 300 euros n'a pas été franchi malgré un fort espoir de la part des joueurs.La Fnac semble s'être alignée sur le prix du géant Amazon tandis que chez Micromania le prix affiché n'a pas bougé et reste à 329,99 euros. (Voir aussi : les codes promo Fnac et réductions Micromania proposés pendant les soldes).Pour les fans de, dont un nouveau volet va sortir le 3 mars 2017, justement sur Nintendo Switch (et Wii U), Amazon propose un pack console+jeuà 359,99 euros. Un pack dont le prix a aussi baissé.