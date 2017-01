Nintendo annonce la fin de la WiiU (et des jeux)

« Zelda : Breath of the Wild » sortira sur WiiU

Oublier l'échec commercial de la WiiU avec la Switch

Modifié le 20/01/2017 à 14h55

Dans un entretien avec le site Polygon, le PDG de Nintendo pour l'Amérique du Nord, Reggie Fils-Aime, a annoncé la fin de la dernière console de Nintendo en date et la fin du développement des jeux.Les fans d'une des franchises les plus connues de Nintendo, Zelda, pourront se sentir soulagés : le dernier volet de la saga, «», sortira le 3 mars 2017, en même temps que la dernière console de Nintendo et sur cette dernière, les propriétaires d'une WiiU pourront également y jouer. Le 3 mars 2017, le dernier volet des aventures de Link sortira également sur la dernière console en date de Nintendo.Mais... ce sera tout. Reggie Fils-Aime a confirmé que «» sera le dernier jeu développé pour la WiiU, en tout cas « en interne ». Nintendo ne va pas empêcher des développeurs tiers de rendre compatibles leurs futurs jeux avec la WiiU, mais de son côté, Nintendo ne le fera plus. Une manière, sans doute, de forcer les fans à passer sur la nouvelle console.Il est clair que Nintendo veut tourner une page en limitant le plus possible la vie de la WiiU. Selon les chiffres officiels, la WiiU ne s'est écoulée qu'à 13,36 millions d'exemplaires au 30 septembre 2016, après 4 ans de commercialisation.La fin du développement des jeux pour la WiiU va contraindre les fans de Nintendo à passer rapidement sur la Switch. Si «» est le dernier jeu développé pour la WiiU, cela signifie que plusieurs jeux déjà annoncés par Nintendo n'y seront pas jouables. Ça concerne le nouveau volet des aventures de Mario, mais également le deuxième volet de Splatoon.