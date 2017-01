Nintendo Switch : une gestion multi-comptes ?

La capacité de « changer d'utilisateur » sur la Switch ?

Nicalis revient avec plusieurs jeux

Modifié le 20/01/2017 à 10h32

La photo, postée sur Twitter par l'éditeur de jeux Nicalis qui y tease deux jeux pour la Switch, semble dévoiler bien plus que ce pourquoi elle a été publiée.L'éditeur Nicalis ne voulait probablement pas en dévoiler autant, mais le mal est fait : comme le signale TechRadar le 19 janvier 2017, une photo publiée sur Twitter dévoile une fonctionnalité « change user » sur l'écran principal de la dernière console de Nintendo. Une fonctionnalité que Nintendo n'a pas précisée lors de sa présentation à la presse.La possibilité de changer d'utilisateur peut signifier deux choses : soit la capacité de la Switch de prendre en compte plusieurs profils utilisateur pour un même compte, soit la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur la même console.Cette dernière possibilité aurait du sens, étant donné le côté portatif de la console. Imaginez que vous soyez dans une fête avec la Nintendo Switch et qu'un autre joueur vous propose de tester ses jeux, il lui suffirait de se connecter à son compte pour le permettre. Mais bien évidemment, une telle possibilité pose également des problèmes en termes d'utilisation multiple du même compte sur plusieurs consoles.Il faudra encore une fois attendre la sortie de la Switch pour en savoir plus. Mais Nicalis, en publiant cette photo, s'adressait surtout à ses fans, puisqu'il semblerait que l'éditeur soit de retour sur Switch avec plusieurs jeux qui ont fait son succès.L'écran de la Switch, que l'éditeur indépendant a posté sur Twitter, dévoile en effet un jeu « 1001 Spikes », un jeu « Isaac + », ainsi qu'un jeu « Cave Story », laissant supposer qu'ils seront en effet disponibles sur la nouvelle console de Nintendo.