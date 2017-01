Nintendo Switch : Mario, Zelda, Splatoon 2… Les jeux annoncés à la conférence

Deux nouvelles façons de jouer

Les autres jeux annoncés : Splatoon 2, Mario Odyssey, Skyrim, Zelda...

Nintendo a présenté deux nouveaux jeux maison qui changent la manière de jouer à une console de salon et dont le gameplay pourrait être facilement copié par d'autres éditeurs.En premier lieu, le jeu: grâce aux Joycon indépendants, Nintendo place l'interaction entre les joueurs au centre du jeu. Ce nouveau jeu permet de jouer non pas en regardant l'écran, comme c'est le cas dans les jeux classiques, mais son adversaire. Quelques exemples ont été présentés : combat de sabre laser, duel au pistolet... Comme toujours, Nintendo met le côté familial de sa console en avant. Et le côté portable de la Switch offre de nouvelles possibilités : il est possible de l'emmener à une fête, par exemple, ou à l'extérieur, pour jouer en famille ou entre amis.L'autre nouveau jeu présenté par Nintendo est. Ils 'agit d'un jeu de combat du style boxe, qui mélange jeu de tir et jeu de boxe. Il sera possible d'y jouer contre l'ordinateur, contre des amis et, bien évidemment, en ligne.sera disponible dès le 3 mars 2017, tandis queest attendu pour le printemps 2017Nintendo, qui annonce plus de 50 studios de développement et 80 jeux déjà en développement sur la Switch, a dévoilé quelques gros titres attendus sur sa nouvelle console.a été officiellement annoncé : de nouvelles armes et de nouveaux niveaux seront disponibles. Pas de nouveau gameplay, toutefois. Le jeu devrait sortir durant l'été 2017.sera le premierdéveloppé spécialement pour la Switch. Grande nouveauté : le chapeau de Mario est utilisable pour réaliser des attaques et d'autres interactions. Le jeu est attendu pour fin 2017.Le Nouveau volet de la saga Zelda,, sera disponible dès le lancement de la Switch, le 3 mars 2017.Mais ont également été annoncés 2(10 et 11) pour le Japon, ainsi queet, last but not least, Suda51 en personne a annoncé le retour de Travis TouchDown, le heros de1 et 2.