Nintendo dévoile la Switch, sa nouvelle console de salon

La Nintendo Switch : console de salon mais également portable

Trois façons de joueur avec la Switch

Les Joycon : les nouvelles manettes de Nintendo

Modifié le 13/01/2017 à 06h10

Lancée officiellement par Tatsumi kimishima, PDG de Nintendo, la conférence a présenté l'ensemble des éléments qui font de la Switch une console complètement différente de celle de ses concurrents.La Nintendo Switch, comme on le savait déjà, se compose de 4 éléments principaux :L'écran, soit la console en elle-même, le dock, qui permet de poser la console et de la brancher sur la télévision, le Joycon Grip, sur lequel viennent se loger les Joycon Controller et, bien évidemment, lesdits Joycon Controller qui sont deux manettes à part entière quand ils sont détachés mais composent la manette principale de la Switch quand ils sont branchés au Joycon Grip.Selon Nintendo, la Switch est l'héritière de toutes les évolutions que Nintendo a créé au fur et à mesure de ses consoles depuis la Famicon jusqu'à la Wii U. Elle sera lancée dans le monde entier le 3 mars 2017 au prix de 29 980 Yens au Japon, 299,99 en Amérique du Nord et également en Europe bien que le prix devrait varier quelque peu en fonction des pays. Nous n'avons donc pas de prix pour la Switch en France mais il devrait tourner aux alentours de 300 euros, peut-être un peu moins.La Switch permet bien évidemment le jeu en ligne en multijoueur et divers services qui seront gratuits entre la date de sortie et l'Automne 2017 puis deviendront payants.Un grand changement, toutefois, arrive avec la Switch : Nintendo met un terme au « Region Locking » qui ne permettait de jouer qu'aux jeux achetés dans la même zone géographique que la console.La Nintendo Switch se caractérise par la possibilité de jouer de trois manières différentes.Le mode TV qui consiste à jouer avec la console branchée sur la télé, comme une console classique ;Le mode tablette (« Table Top ») : l'écran de la Switch devient l'écran de la console permettant,d e fait,d 'avoir une console de salon qui peut être déplacée dans chaque pièce de la maison mais également à l'extérieur ;Le mode console portable : en branchant les JoyCon sur les côtés de la console il est possible d'en faire une console portable.Concernant la durée de vie de la batterie, Nintendo ne s'avance pas trop : elle varirea en fonction des jeux. Mais le groupe japonais promet entre 2h30 et 6h30 d'autonomie.Il est possible de jouer alors que la console est en chargement (via un câble USB-C) et, surtout, il est possible de connecter jusqu'à 8 consoles ensemble pour jouer entre amis.La Nintendo Switch se caractérise par les nouvelles manettes : les Joycon, qui complètent la console.Le Joycon de droite peut lire les Amiibo tandis que celui de gauche permet les captures d'écran pour un partage rapide sur les réseaux sociaux.Les deux Joycon sont totalement indépendants lorsqu'ils sont détachés : ils disposent d'un nouveau système de vibration HD ultra-performant et précis et de capteurs de mouvement ainsi que d'un système de capteur InfraRouge intelligent. Ces capteurs permettent de nouvelles manières de jouer et le développement de nouvelles fonctionnalités pour les jeux.Ils seront disponibles en trois couleurs : bleu et rouge ou simplement noir.