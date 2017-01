Mass Effect Andromeda : pas de season pass mais un accès anticipé

Mass Effect Andromeda proposera la technologie HDR et un accès anticipé

Pas de Season Pass pour Mass Effect Andromeda

Modifié le 10/01/2017 à 11h59

Le quatrième volet de la sagasera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC et, bien évidemment, les questions sont légion dans la tête des joueurs. Quelques réponses ont été données sur Twitter.Le Twitter officiel dea, dès le 7 janvier 2017, donné une réponse à une question récurrente : est-ce quesupportera la technologie HDR ? La réponse est oui, et sur toutes les plateformes. Le service « comm' » précise également que le jeu sera compatible Facebook Live Broadcasting et Nvidia Ansel.Les joueurs les plus impatients seront, en outre, servis : s'ils disposent d'un abonnement EA Access pour Xbox One ou d'un abonnement Origin Access pour PC, ils devraient pouvoir jouer au jeu quelques heures avant tous les autres joueurs.Une information capitale pour les joueurs a été donnée par le patron du studio Bioware, Aaryn Flynn, toujours sur Twitter. Il semblerait qu'aucun Season Pass n'ait été prévu par le studio ou par EA. Ça n'empêchera pas la possibilité de DLC payants ou gratuits, mais une chose est sûre, il ne sera pas possible de les avoir tous en payant en une seule fois.Niveau résolution, pas de 4K native sur PS4 pro, mais une résolution upscalée. Sur Xbox One, la résolution devrait être de 900p, tandis que sur PS4, elle devrait être de 1080p, les deux à 30fps.Il reste encore beaucoup de questions sans réponses concernant. Bioware et EA devraient apporter les précisions qu'attendent les joueurs dans les semaines à venir.